La Cina attacca l’Italia: “Il Covid l’avete creato voi”

La Cina “accusa” l’Italia di aver originato la pandemia mondiale di Covid-19. Il New York Post riporta uno studio, che stanno conducendo gli scienziati di Pechino, che dimostrerebbe casi di contagio da Coronavirus in Europa già dal settembre 2019, cioè ben tre mesi prima del primo caso ufficialmente dichiarato a Wuhan. La ricerca citata dai cinesi è proprio quella pubblicata pochi giorni fa in Italia dall’Istituto dei tumori di Milano e dall’università di Siena, secondo cui il SarsCov2 circolava da noi molto prima di quanto finora ipotizzato. Se così fosse però - come fatto notare anche dal direttore delle Malattie Infettive del Sacco, Massimo Galli - gli ospedali avrebbero dovuto iniziare a riempirsi di malati già a ottobre 2019. I dati per indicare nel’Italia il paese natale del contagio sono insomma ancora pochi e non sufficientemente suffragati.

“Ci sono studi, come quello italiano, che dimostrano una cosa con certezza: tracciare l’origine di un virus è una questione molto complessa” dichiara il ministro degli Esteri cinese Zhao Lijian (nella foto), intenzionato a sgravare la Cina dalla responsabilità di aver infettato il pianeta, o quantomeno a condividerla con altre nazioni. Pechino punta infatti il dito pure contro Spagna e Stati Uniti: gli americani, in particolare, potrebbero aver portato il virus da loro in occasione dei Giochi Mondiali Militari tenutisi proprio a Wuhan dal 18 al 27 ottobre 2019.

Anche l’Organizzazione mondiale della sanità ha più volte ribadito che il Covid potrebbe aver circolato silenziosamente, in modo latente, in altre parti del mondo prima che la Cina informasse, con colpevole ritardo, del primo caso a Wuhan. “Ormai non possiamo più sapere quando è iniziato tutto, non possiamo però non considerare i fortissimi legami commerciali tra la Cina e il Nord dell’Italia” ammette Giovanni Apolone, direttore scientifico dell’Istituto dei tumori e coordinatore dello studio menzionato. E’ passato più di anno e su dove e quando sia avvenuto il primo passaggio del virus dall’animale all’uomo sono possibili dunque solo congetture e supposizioni. Ma, a questo punto, avrebbe poi davvero senso capirlo?