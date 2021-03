La Colomba con l’uovo o Palumedda cu l’ova della Pasqua degli Iblei

La Colomba con l’uovo o Palumedda cu l’ova è una tradizione che nel Ragusano ancora oggi si ripete, grazie a nonni che oralmente tramandano questi rituali della Pasqua ai bambini più piccoli. Ad ogni festa il suo dolce… se le cassate di ricotta rappresentano un dolce "obbligatorio" da portare in tavola per la tradizione pasquale, nella provincia di Ragusa, non si possono non preparar per i bambini di casa, i Palumedda cu l’ova, o la colomba con l'uovo. Questa preparazione, tipica della tradizionale Cucina Italina ha origini contadine che nel sud Italia ha vari nomi in base alla zona in cui viene preparata. …

Sono conosciute anche con il nome di "Cuddura" nel nord dell'isola, Catania e Messina e Pupu cu l'ova "Ucieddu cull'uovo" o Palummedda cu l’uovu ovvero "uccello con l'uovo" nella zona de ragusano. Tutte queste preparazioni hanno una cosa in comune , però l’uovo sodo incastonato, solitamente nella parte centrale. Le colombe contengono un uovo sodo, talvolta anche colorato e vengono riccamente decorate e lavorate. Queste creazioni fatte di acqua farina e tanta pazienza vengono tradizionalmente regalate ai bambini nel periodo pasquale. Nella tradizione siciliana possono avere anche a forma di borsetta solitamente per le bambine o di cestini. La forma di colomba però resta la più diffusa perchè ha un significato importante per la nostra religione: come ben sappiamo rappresenta lo Spirito Santo. E' solo questione di gusti, si possono realizzare in tantissime forme: colombe, cestini, borsette e trecce varie

Anticamente le Colombe o palummedde cu l’ova venivano realizzate con gli scarti dell’impasto del pane di casa, sia per fare stare buoni i bambini mentre gli adulti preparavano i tradizionali piatti della Pasqua, ma venivano anche regalate ai bambini di casa, al posto del classico uovo di cioccolato di oggi per poi essere consumati il lunedì di Pasquetta, durante le scampagnate di famiglia. Con il passare del tempo e l’aumento di reperibilità di altri prodotti alimentari, l’impasto delle Colombe si è arricchito ed è diventato in molte province siciliane biscottato e ricoperto di corallina. Ancora oggi, le abili mani delle nonne pazienti preparano con arte le colombe con le uova per i nipotini, mantenendo ancora viva la tradizione.

Come si prepara a Palummeda cu l'ova ?

Gli ingredienti per preparare le colombe con le uova sono semplicissimi: pasta di pane, uova e un po' di manualità e naturalmente di Fantasia.

Dopo avere realizzato l’impasto per il vostro pane di casa, stendete la pasta in una sfoglia di mezzo centimetro circa, ritagliate la sagoma di una colomba, come per la ricetta Pupu cu l’ova , posizionatevi l'uovo crudo ( o rassodato a voi la scelta) al centro e fissatelo con strisce di pasta; spennellate con uovo sbattuto.



Per gli occhietti si possono usare chiodi di garofano o grani di pepe o quello che riuscite a reperire.

Per le decorazioni ( piume o quant’altro) utilizzate delle forbicine, sono perfette quelle che si utilizzano per il ricamo o qualsiasi oggetto la vostra fantasia vi suggerisca.

Infornare a 200° e far cuocere per mezz'ora e farete la felicità dei vostri bambini.