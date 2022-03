La Colomba di Cannolia, una gioia tutta sciclitana

Scicli - Non è Pasqua senza cioccolato e senza la tradizionale colomba. Fra centinaia di offerte e tipologie dalle combinazioni più stravaganti in questi anni si è ritagliata l’attenzione di grandi estimatori la Colomba di Cannolia, un’eccellenza territoriale.

La Colomba artigianale di Scicli ha dentro la Sicilia più autentica, la Sicilia che non si arrende, la Sicilia che vuole volare. È un dolce unico, prima sognato e poi realizzato: la sua anima e le combinazioni di aromi la rendono speciale. In ogni anima c’è l’essenza della vita ma è sulla pelle che puoi leggerne la storia.

Le Colombe di Cannolia, sono prive di qualsiasi conservante, quindi, anche se durano circa 30 giorni da quando vengono prodotte, il consiglio è di gustarle entro i primi 10 giorni. Solo così è possibile assaporare profumi e sofficità e cogliere appieno le unicità che la contraddistinguono. Per la collezione 2022, oltre alla classica con cioccolato e pistacchi, è stata ideata una versione esclusiva con mandarini e spalmabile di marmellata di fichi.

Ci racconta Davide: “Nella mia vita da artigiano e imprenditore ho sempre dovuto fare scelte coraggiose che, nel bene o nel male, hanno influenzato il mio cammino, il progetto Cannolia e i miei sogni in generale. Tra queste la volontà di non voler usare mix e lieviti chimici per i nostri grandi lievitati, sia per i panettoni che per le colombe. Usare il lievito madre vivo è un rischio che abbiamo voluto correre, in nome della qualità e della trasparenza nei confronti di tutti i nostri clienti, perché non si può parlare di prodotti artigianali se ciò che produci lo fai assemblando preparati industriali”.

Lavorare con il lievito madre significa lavorare con i fermenti vivi che non sempre si comportano come vorresti perché li devi assecondare e da loro lasciarti guidare. Nottate, mattinate e ore infinite di lavoro dove a guidare la produzione non sei tu, ma la natura con il suo clima, l’umidità e i suoi cicli.

L’uso del lievito madre e l’abolizione delle miscele industriali ha un costo di base che può arrivare ad essere fino a 3 volte superiore. Quindi quando ci si trova a dover scegliere quale Colomba acquistare bisogna chiedersi se optare per una Colomba cento per cento artigianale o la solita mappazza triste, annoiata e asciutta? Quest’anno i pasticceri di Cannolia hanno lavorato su due varianti: La Classica con cioccolato e crema spalmabile ai pistacchi; L’Agrumata con note di mandarini e marmellata spalmabile di fichi. È già possibile preordinare queste specialità direttamente in bottega a Scicli in Via San Bartolomeo, 9 oppure online su cannolia.it/shop.