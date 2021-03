La Colomba più buona? E' quella che non hai ancora mangiato

Il nostro consiglio è la Colomba artigianale di Scicli, l’unica preparata secondo la ricetta originale di Cannolia che prevede fra gli ingredienti il burro di panna, il lievito madre, gli agrumi siciliani e i pistacchi più pregiati.

Una tiratura limitata di quello che è il dolce più rappresentativo della primavera. Una produzione curata maniacalmente sia nella selezione degli ingredienti che negli equilibri creati, per far vivere un’esperienza autentica. Tre varianti, una ricetta unica e la lavorazione 100% artigianale sono le tre caratteristiche della Colomba di Cannolia.

Tre differenti personalità caratterizzate da una sofficità indescrivibile: al cioccolato puro, corredato da sacca a poche di pistacchio; agli agrumi di Sicilia con mandorle tostate; pandorata al miele d’arancio. Profumi indescrivibili e quel sapore di Sicilia si riconosceranno anche a migliaia di chilometri di distanza. Basta aprire la busta di protezione per esserne piacevolmente travolti.

Come fare per averla? È possibile prenotare la Colomba artigianale di Scicli tramite il sito di Cannolia, scegliere fra le 3 differenti personalità o prenderle tutte e tre. È possibile comprarla subito e scegliere se farla partire il 22, il 25 o il 29 marzo.

Perché queste date?

Le Colombe di Cannolia sono 100% artigianali e hanno bisogno di tempo e programmazione per arrivare nelle case di tutta Italia.

Come fare per riconoscere quelle vere?

Due sono gli indicatori da tenere in considerazione: la data di scadenza e la lista degli ingredienti.

Se nell’etichetta è riportata una durata di oltre 30 giorni non può essere un prodotto senza conservanti. Inoltre, se tra gli ingredienti sono presenti cose strane che non riconosci o incomprensibili vuol dire che quella Colomba potrebbe nascondere qualche sorpresa.

La Colomba artigianale di Scicli ha una durata di circa 30 giorni dalla sua data di produzione. Per questo è possibile scegliere quando farla partire dal laboratorio: il 22, il 25 o il 29 marzo.

Come per ogni prodotto anche per la Colomba, Cannolia riconosce la garanzia del soddisfatto o rimborsato.

Come funziona?

Se non sei soddisfatto dell’acquisto o del servizio basterà chi amare il numero dedicato e richiedere il rimborso che, garantiscono, avverrà senza senza se e senza ma.

La quasi totalità delle Colombe artigianali di Scicli saranno sfornate circa 15 giorni prima della Pasqua. Solo così chi la acquisterà potrà gustare il sapore unico, esclusivo e originale, della Colomba firmata Cannolia... anche dopo Pasqua.