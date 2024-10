La cometa Atlas a Ragusa Ibla, tra barocco e astronomia

Ragusa - Pubblichiamo lo scatto di Enrico Modica realizzato durante il tramonto del 14 ottobre con vista su Ragusa Ibla, con una Nikon D750, con obiettivo Nikkor 50mm. "Dopo una lunga passeggiata, con attrezzatura in spalla, raggiungo la vetta di una collina. La spettacolare visuale, davanti a me, mostra Ragusa Ibla viva di architettura barocca, colori e luci. Nello scatto non potevo non immortalare l'ormai famosissima Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, nonostante la limitata visibilità della stessa a causa della forte presenza di umidità nell'aria", racconta il fotografo.