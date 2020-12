La congiunzione Giove-Saturno nel cielo sopra Modica

Modica - Pubblichiamo na foto scattata ieri sera, 14 dicembre, che ritrae la congiunzione di Giove e Saturno, una congiunzione che non avviene così da vicino dal 1623. Sotto una descrizione: Spettacolo Celeste.

Giove (in basso) e Saturno (poco sopra) sempre più vicini su Modica, raggiungeranno il punto più vicino il 21/12. Una congiunzione così tra i due giganti del sistema solare non accadeva dal 1623, in pratica dai tempi di Galileo Galilei. Nello scatto è possibile ammirare anche i 4 satelliti principali di Giove scoperti proprio da Galileo. Siamo spettatori fortunati, alzate gli occhi e ammirate quanto l'universo può sorprenderci.

Sony α7III + Sigma 100-400 @400mm (cielo 1.6s iso 2000 f6.3, paesaggio 20s iso 640 f14). Foto di Filippo Galati.