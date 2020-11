La congiunzione Luna-Giove-Saturno vista da Modica

Modica - Pubblichiamo na foto scattata ieri sera, 19/11/2020, da Filippo Galati, che ritrae uno splendido triangolo celeste formato dalla congiunzione della luna crescente e i pianeti Giove e Saturno. Ecco la descrizione: Triangolo celeste. Una Luna crescente, insieme a due giganti del nostro sistema solare Saturno e Giove, ieri sera hanno creato questo magnifico quadro in cielo, osservabile da tutti. E' possibile ammirare la luce cinerea che non è altro che la luce del Sole, che si riflette sulla Terra, che a sua volta si riflette sulla Luna e ci permette di vedere la parte non ancora illuminata direttamente dal sole.

Sony A7III + Sigma 100-400 @160mm 2.5s ISO 1000

Località Modica (RG).