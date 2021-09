La criptovaluta Polygon ha 13 miliardi di dollari di capitalizzazione

L'attuale capitalizzazione di mercato di Polygon (il 19 maggio) è di poco inferiore a $ 13 miliardi. Il token ha toccato $ 2,14 intorno alla mezzanotte del 18 maggio. È stata fondata da Sandeep Nailwal, Anurag Arjun e Jaynti Kanani.

L'India potrebbe avere un'industria fiorente che commercia in criptovalute, ma l'importanza del paese nel mercato mondiale delle criptovalute non è davvero enorme. Ecco perché l'ascesa di una moneta chiamata Polygon è stata per lo più oscurata la scorsa settimana, poiché sono avvenuti grandi cambiamenti nelle criptovalute più popolari come Bitcoin ed Ethereum.

Secondo Coinmarketcap, un token chiamato l'attuale capitalizzazione di mercato di Polygon (il 19 maggio) è di poco inferiore a $ 13 miliardi. Ma la società in realtà non è stata fondata per mettere semplicemente una moneta per il trading in borsa. Polygon è molto lontano dalle criptovalute, ma si colloca tra le prime 20 criptovalute in tutto il mondo. Ma da dove è venuto?

La Storia Di Polygon

Lanciata originariamente con il nome Matic Network, nel 2017, Polygon è in realtà una piattaforma costruita attorno alla blockchain di Ethereum, che può essere utilizzata per lo sviluppo di altre app decentralizzate. È stata fondata da Sandeep Nailwal, Anurag Arjun e Jaynti Kanani.

"Matic Network è una soluzione di scaling Layer 2 che raggiunge la scalabilità utilizzando catene laterali per il calcolo off-chain garantendo la sicurezza delle risorse utilizzando il framework Plasma e una rete decentralizzata di validatori Proof-of-Stake (PoS)", ha affermato la società in un post sul blog.

Gergo tecnico a parte, Polygon è fondamentalmente un sistema progettato per risolvere i problemi di scalabilità e usabilità che esistono nella blockchain di Ethereum, senza compromettere l'aspetto decentralizzato principale di un'app.

"Matic si impegna a raggiungere un alto grado di decentralizzazione con un'esecuzione decentralizzata e priva di fiducia, garantendo al contempo trasferimenti quasi istantanei, commissioni basse ed economia favorevole per le micro-transazioni", ha affermato la società nello stesso post.

In sostanza, questo significa che Matic consente alle aziende che creano app decentralizzate, un mercato in crescita, di scalare le proprie soluzioni e accogliere più utenti.

In sostanza, questo significa che Matic consente alle aziende che creano app decentralizzate, un mercato in crescita, di scalare le proprie soluzioni e accogliere più utenti.

Sfrutta anche la blockchain di Ethereum, che ha una portata molto ampia e può essere utilizzata per molti diversi tipi di app. Ad esempio, la soluzione di Polygon viene utilizzata dal governo del Maharashtra in India per monitorare i casi di COVID-19 nello stato.

L’andamento Di Polygon

L'azienda è stata rinominata Polygon nel 2019 per portare la sua attività al livello successivo. "Mentre lo stavamo sbrigando giorno dopo giorno e mettendoci al lavoro per costruire Matic, ci siamo resi conto che il nostro marchio doveva rispecchiare le nostre convinzioni e rappresentare l'idea e la visione su cui Matic sta lavorando", ha detto la società in quel momento.

Uno dei fondatori di Polygon, Nailwal, è anche responsabile dell'India Covid Relief Fund, un fondo basato su criptovalute destinato a sostenere gli sforzi di soccorso in caso di pandemia in India. Il fondo ha accumulato oltre 1 miliardo di dollari, grazie in gran parte a una donazione del fondatore di Ethereum Vitalik Buterin, la scorsa settimana.

Kanani era uno scienziato dei dati presso la startup immobiliare online Housing.com prima di fondare Matic, mentre Arjun era con la società di servizi di tecnologia dell'informazione Iris Business Services, secondo i loro profili LinkedIn.

Perché Polygon sta guadagnando terreno?

Mentre la donazione di Buterin all'India Covid Relief Fund deve aver aiutato Polygon a ottenere una certa visibilità, la crescita del token non può essere attribuita a quell'evento. Invece, la crescita è maggiore a causa di un aumento più ampio delle app di finanza decentralizzata (DeFi) in tutto il mondo, come UniSwap e Maker. La soluzione di Polygon è progettata per essere utile per le app decentralizzate e quindi guadagna rapidamente gli utenti. Viene utilizzato da tali app, inclusi giochi, marketplace e altro.

L'altro motivo è la speculazione, come ha detto recentemente Nailwal all'Economic Times. “La crescita è stata significativa. In parte è speculazione, come con qualsiasi criptovaluta, ma abbiamo anche ampliato la nostra visione e il nostro ambito di lavoro ", ha affermato. "Una combinazione di applicazioni del mondo reale e adozione da parte degli utenti ha avuto un effetto valanga", ha aggiunto.

Secondo Cointelegraph, la società ha aggiunto 75000 nuovi utenti nei sette giorni fino al 17 maggio. Ciò dimostra agli investitori che la soluzione di Polygon sta guadagnando più utenti e crescerà nel lungo periodo. Il token ha toccato $ 2,14 intorno alla mezzanotte del 18 maggio, anche se è tornato a meno di $ 1 intorno alle 17:30, ora dell'India, il 19 maggio.