La cugina siciliana di Jill Biden: Se vieni con tuo marito, pasta al forno!

Messina - Non si ferma l'entusiasmo a Messina per l'elezione di Joe Biden a 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. E la piccola frazione di Gesso, 600 abitanti, semra diventato il 52esimo stato americano. Come è ormai noto, la moglie di Joe Biden, Jill Tracy Jacobs ha radici siciliane per la precisione a Gesso, una piccola frazione sulle colline di Messina. La famiglia originariamente si chiamava Giacoppo, cognome poi anglicizzato in Jacobs.

A confermarlo è un documento che attesta la partenza dal villaggio del nonno della first lady, Domenico, il 19 maggio del 1900, quando aveva appena un anno, insieme ai fratelli e la madre. L’unica parente rimasta ora a Gesso è una lontana cugina, di ottavo grado della moglie di Biden, Caterina Giacoppo, 64 anni: “Sarei molto felice se la signora Jill venisse qui e avrei piacere di incontrarla -ha dichiarato - siamo pronti a fare una bella festa in tutto il paese. Se viene sono pronta a cucinare pasta al forno, polpette, braciolettine arrostite e tutti quello che le piace. Spero proprio di abbracciarla”.

Anche il sindaco Cateno De Luca, ha detto di essere pronto a ospitare il presidente Biden e la moglie a Messina per mostrare alla first lady il villaggio dal quale è partito il nonno 120 anni fa e le tradizioni della sua terra d’origine.