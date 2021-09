La DeFi è probabilmente buona, ma non sarà una navigazione tranquilla

Anche se la DeFi ( DeFi è l'abbreviazione di "finanza decentralizzata" , un termine generico per una varietà di applicazioni finanziarie in criptovaluta o blockchain) sarà probabilmente positiva per noi, questa possibilità non annulla le cadute imminenti.Ricordi come Internet ci ha lanciato in una nuova era? Un evento simile è all'orizzonte e sarà ancora più rivoluzionario. Qual è la scintilla questa volta? Tecnologia blockchain. Uno degli usi più tradizionali di questa tecnologia è la DeFi (finanza decentralizzata), più specificamente la criptovaluta (ancora più specificamente, Bitcoin). Man mano che il consumo pubblico e la critica alle criptovalute aumentano, aumenta anche la pressione sul governo per la regolamentazione. Questo sviluppo non significa che la DeFi non sia buona; significa semplicemente che l'integrazione di massa non sarà per niente facile. Semplicemente, il decentramento delle valute sta diventando percepito come uno sviluppo inevitabile nella storia della finanza globale. Blockchain, Bitcoin e co. sono tutti argomenti ampiamente dibattuti.Ma un problema con queste conversazioni è la mancanza di comprensione. Se non comprendiamo queste tecnologie, non possiamo discutere con precisione le loro possibili applicazioni o carenze. Quindi, chiariamo un po' di confusione. In primo luogo, le persone tendono a confondere la criptovaluta con la tecnologia blockchain quando quest'ultima è molto più vasta. È un modo uniforme e decentralizzato per creare sistemi efficienti e trasferire le informazioni senza interruzioni, che si tratti di assistenza sanitaria, finanza o qualsiasi altra cosa che richieda sicurezza. Gli autori di questo articolo non comprendono il pieno impatto della blockchain, ma sappiamo che è un'onda del futuro che sta già inviando vibrazioni sulla nostra strada. Nel frattempo, la criptovaluta è solo un'applicazione della tecnologia blockchain. Ethereum è una blockchain programmabile con cui gli innovatori possono creare infinite dapps (applicazioni decentralizzate). Quindi, distinguere la criptovaluta dalla blockchain è il primo passo per partecipare alla conversazione. Visto che le istituzioni stanno prendendo sul serio la regolamentazione delle criptovalute, questo manda un segnale positivo a possibili nuovi investitori che potrebbero approfittare del momento. Per investire basta solo trovare una piattaforma affidabile come bitcoin pro, per esempio. Si possono leggere cos’è Bitcoin Profit , e informarsi su come funziona il trading prima di investire.Secondo, dovremmo capire il movimento DeFi. La finanza decentralizzata è l'ombrello della criptovaluta. Gli autori di questo articolo ritengono che il movimento DeFi sia uno sviluppo positivo per la società. Ogni volta che elimini gli intermediari, siano essi governi o istituzioni private, e lasci che le persone effettuino transazioni tra loro, apri nuove opportunità di libertà economica. No, non sostituirà la valuta tradizionale, ma offrirà alle persone una scelta e consentirà loro di uscire dai confini delle transazioni convenzionali. Il nostro sistema finanziario globale crea vincitori e vinti e causa molti problemi sociali che esulano dallo scopo di questo articolo. La DeFi potrebbe provare onestamente a risolvere questi problemi. Infine, anche se la DeFi sarà probabilmente positiva per noi, questa possibilità non nega le imminenti cadute. Non diventerà mainstream senza un ampio respingimento e critiche. Il governo sta ancora procedendo con cautela, per una buona ragione. Abbiamo molte domande senza risposta sulla criptovaluta: vale a dire, chi la utilizza, chi la tiene traccia e come le persone la utilizzano. In Florida, stiamo vedendo che Bitcoin potrebbe aver svolto un ruolo in quella che viene chiamata "Porta di Gaetz". La sotto-regolamentazione della criptovaluta potrebbe portare a token come Bitcoin utilizzati per attività nefaste e pericolose come la droga e il traffico sessuale.Quindi, possiamo capire perché la SEC sta frenando la decisione di trasformare Bitcoin in un ETF. Tuttavia, questo è un atto di bilanciamento perché un'eccessiva regolamentazione della criptovaluta potrebbe arrestare la crescita del nostro futuro finanziario. Vedremo presto quanto siano complesse queste chiamate mentre il dibattito si sposta in primo piano.