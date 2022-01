Civita, Cs - "La giacca, la camicia, la salita in paese dopo la campagna... la dignità di un uomo d'altri tempi". Con queste parole il web sta scoprendo in questi giorni la meravigliosa fotografia scattata lo scorso novembre dall’utente Francesco Mangialavori a Civita, un piccolo paese in provincia di Cosenza, intitolata semplicemente "Venditore di nespole". Come un quadro, l’immagine cattura il decoro dell’anziano, ma anche l’intima e solitaria malinconia.