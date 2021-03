La Festa del Papà, secondo Cannolia

Scicli - Il dolce da ricorrenza ci aiuta a ricordare, a regalare attenzioni o a personalizzare un pensiero. L’idea di festeggiare il papà non è nuova, lo è, invece, il connubio ideato da Cannolia fra ricotta e caffè, una scelta che ai puristi può sembrare azzardata ma quando l’assaggeranno, come per magia, affioreranno in loro vecchi ricordi. La combinazione richiama, infatti, quel sapore di coppa del nonno che tanto andava in voga negli anni ottanta e novanta.

Da Cannolia, per omaggiare la festa del papà, partendo da questa combinazione, hanno ideato una versione speciale del Cannolo caldo n.1 in Sicilia.

Solo per il prossimo weekend sarà possibile regalare o regalarsi “La Tazza di Papà”, una cialda di Cannolo a forma di tazza che custodisce una cremosa ricotta al caffè e una golosa sorpresa che non ci hanno voluto svelare.

Promettono che questo connubio non lascerà indifferenti e non potrà che far contenti i palati di tutti i papà che da quest’anno non aspetteranno altro che il 19 marzo per poter assaggiare questa nuova specialità.

La Tazza di Papà sarà disponibile solo dal 19 al 21 marzo. È possibile ordinarla e ritirarla in bottega a Scicli in Via San Bartolomeo, 10 oppure richiedere la consegna a domicilio, così come previsto dalle restrizioni della zona rossa.