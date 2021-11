La filosofia alla base delle criptovalute

Negli ultimi anni le criptovalute si sono poste come una vera e propria novità travolgente del settore finanziario, che ha totalmente stravolto il modo di concepire il concetto di investimento.



La crescita delle criptovalute

Le criptovalute si sono poste sui mercati finanziari come strumento alternativo ai già esistenti mezzi di pagamento. La criptovaluta è una moneta virtuale che è riuscita in poco tempo a ribaltare il modo di concepire il tradizionale denaro. Queste valute non fisiche sono state in grado di registrare impeccabili performance sin dalla loro nascita, sottraendosi al controllo delle banche centrali, ma riuscendo a garantire in ogni caso le necessità correlate al denaro stesso. Sicurezza, trasparenza, integrità sono tutti elementi che le criptovalute sono in grado di offrire. Questo attraverso l'applicazione della blockchain, una tecnologia che con un sistema decentralizzato offre protezione e inviolabilità dei protocolli.

Bitcoin è stata la prima criptovaluta lanciata sui mercati finanziari. Ad oggi le criptovalute esistenti sono tantissime e si registra un trend di crescita inarrestabile. Sono davvero tante le società che desiderano lanciare la loro crypto. Quello delle criptovalute può essere definito il fenomeno economico del terzo millennio.

Il trading delle criptovalute

Le criptovalute, ricordano anche da Bitcoin prime, rappresentano un'interessante forma di investimento, proprio in virtù della loro presenza sempre più pressante nei mercati finanziari. Per investire in criptovalute si può optare per due strade. Affidarsi ad un exchange di criptovalute che consente di effettuare un acquisto reale di queste monete virtuali, oppure è possibile rivolgersi ad una piattaforma di broker.

Qualsiasi sia il canale scelto, prima di cominciare a fare trading è molto importante considerare che si tratta di un'attività complessa e anche abbastanza rischiosa. Ciò vuol dire che è sempre consigliato iniziare con un approccio graduale, facendo prima formazione e magari iniziando a prendere dimestichezza attraverso le piattaforme di simulazione gratuite messe a disposizione da tantissimi broker online.

Se si è neofiti infatti è opportuno acquisire prima una buona conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli strumenti finanziari, borsistici e approfondire quelle che sono le tecniche di trading.

È consigliabile inoltre comprendere le proprie esigenze e cosa si vuole trarre dall'investimento, così da definire la propria strategia e non dover affidarsi al trading automatico, una modalità operativa che prevede l'utilizzo di algoritmi che consentono di eseguire strategie messe in atto da altri trader automaticamente. Ovviamente è importante leggere informazioni per capire se la piattaforma che si sceglie è opportuna alle proprie operazioni.

L'approccio filosofico al mondo delle criptovalute

La filosofia che sta alla base del mondo delle criptovalute è il concetto del trust. Si tratta dell'elemento della fiducia che le criptovalute sono in grado di offrire grazie alla tecnologia della blockchain. Le criptovalute sono indipendenti, ma nonostante ciò hanno la possibilità di offrire delle garanzie.

Questo perché ogni transazione effettuata con le criptovalute è legittimata dalla sua rete decentralizzata, che resta immutabile e completamente integra. Le criptovalute riescono a ribaltare il modo di approccio al sistema finanziario, che si apre a strade completamente nuove di finanza decentralizzata.