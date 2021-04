La Forestale regala olio ai comuni iblei per famiglie bisognose

Ragusa - Olio da cucina per famiglie segnalate dai servizi sociali dei comuni. E' il dono che l’ufficio servizio 15 per il territorio di Ragusa, ex azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana ha fatto alle amministrazioni comunali che hanno aderito al progetto.

L'olio è prodotto dagli ulivi di proprietà Regionale, ed è stato confezionato dalla Forestale di Ragusa e destinato in beneficenza per le famiglie in difficoltà. Tramite gli uffici comunali dei servizi sociali, saranno individuate le famiglie più bisognose alle quali sarà consegnato un fusto da tre litri. Un gesto piccolo, ma significativo.