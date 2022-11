La frutta Martorana: il celebre dolce siciliano preparato per il 2 Novembre

Palermo - Tra i dolci che si mangiano per il giorno della Festa dei Morti in Sicilia, non può mancare anche la frutta Martorana o di Martorana, il celebre dolce siciliano preparato in occasione della Festa dei Morti del 2 Novembre.

I variopinti fruttini di martorana sono il dolce tipico preparato in Sicilia per la solenne Festa dei Morti del 2 novembre, ovvero la commemorazione dei defunti, una ricorrenza molto sentita nell’isola che vanta tuttavia un menù molto ricco in tutta la regine. Si parte con il pane votivo dell’Armi santi a Scicli, le Muffolette o moffolette a Trapani e le Rame di Napoli a Catania e così via fino ad arrivare alla Martorana che era il dolce tipico che non poteva mancare nel “cannisciu” dei bambini Palermitani. Ma La frutta Martorana è un dolce molto famoso ormai in tutto il mondo e reperibile in tutta Italia e in Sicilia soprattutto. La frutta martorana è in realtà originaria e tuttora maggiormente lavorata nelle provincie di Palermo, Messina, Agrigento e Trapani. Il nome più corretto sarebbe infatti, frutta di Martorana, ma generalmente si omette la preposizione è per tutti si chiama semplicemente frutta Martorana. Il nome deriva dall'aristocratica Eloisa Martorana



Che cos’è la frutta Martorana

La frutta Martorana oltre ad essere un esempio di creatività e maestria dell’arte pasticcera è anche un esempio di semplicità: si tratta di una ricetta che si realizza in pratica con un unico ingrediente, la “pasta reale”, in siciliano la “pasta Riali di mennule”. Da non confondere con il marzapane: le pasta reale è costituita solo da mandorle, zucchero e acqua di fiori d’arancio.

Questo dolce tipico siciliano è saporito e goloso, capace di conquistare il palato di tutti grazie alle sue caratteristiche.

La Martorana sono dolcetti molto particolari, che ricordano in tutto e per tutto le forme e i colori dei prodotti naturali da cui traggono ispirazione, frutta e ortaggi sono le forme tradizionali che vengono maggiormente riprodottte: la frutta di Martorana è una delle specialità dolci tipiche della Sicilia e in particolare di Palermo, ma sono diffuse anche nella vicina Calabria e in altre zone meridionali, seppur legate a doppio filo con la storia e le tradizioni dell’Isola.

Nella versione tipica, la frutta martorana è preparata solo con farina di mandorle e lo zucchero (a volte si mette anche il miele): l’impasto viene poi modellato per raggiungere la forma voluta – inizialmente solo frutta, appunto, ma oggi anche ortaggi o pesci, carne, pasta e panini – e infine decorato con i colori per creare un dolce che riproduce quanto più fedelmente possibile nella forma e nell’aspetto l’alimento a cui si ispira.

Una ricetta tradizionale esiste in uno specifico territorio per questione di opportunità: la pasta di mandorle e l’arte di plasmare figure con essa è stata diffusa in Sicilia dagli arabi. L’isola ha aggiunto alla ricetta le sue mandorle e l’ingrediente che ha dato profumo e eccelsa lavorabilità alla pasta: l’acqua di fiori d’arancio, albero da frutto particolarmente diffuso in Sicilia.

Riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale siciliano e inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani del Mipaaf, questo sfizioso dolcetto è in pratica una imitazione perfetta di frutta e altri alimenti che, all’interno, nasconde un goloso ripieno simile al marzapane, ma notevolmente più dolce e saporito: possiamo dire senza timore che la frutta Martorana è davvero una gioia per gli occhi e per il palato.

L’ Origine della Martorana

Prendono il nome dall'aristocratica Eloisa Martorana, fondatrice nel 1194 del terzo monastero benedettino che si trova a Palermo. Nel 1876 fu espropriato dallo Stato e oggi ospita il Dipartimento di Architettura dell’università mentre l’adiacente chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, detta Martorana, è ancora in funzione e vantava al suo interno il giardino più bello della città, ricco di rose profumatissime, alberi di aranci, cedri e limoni che addolcivano l'aria con un delicato, ma intenso, aroma di zagara.

La leggenda della Martorana

Come ci racconta Maria Oliveri – autrice del volume I segreti del chiostro, storie e ricette dei monasteri di Palermo (il Genio Editore) – la leggenda vuole che la frutta martorana sia stata inventata proprio dalle monache della Martorana

Il nome di questi dolci è senza dubbio alcuno legato al monastero della Martorana, dove le monache realizzarono le prime “sculture in pasta reale colorata”. Meno chiaro è quali siano state le prime realizzazioni: secondo una delle tradizioni più note nel 1537, in occasione della visita di Carlo V le monache addobbarono gli aranci del loro florido giardino con frutti succosi e colorati a base di pasta reale. Lo scopo era quello di abbellire gli alberi sprovvisti in quel momento di frutti a causa della stagione in cui avvenne la visita. Questa tuttavia non è l’unica versione dell’origine di queste sculture dolci. Secondo un’altra storia le suore benedettine del monastero plasmavano precedentemente figure di angioletti e cuori della madonna. L’arte delle figure di spirito religioso in pasta reale divenne più profana e copia di elementi reali solo in epoca barocca e al di fuori delle mura del convento.

Quando si prepara

In Sicilia la frutta Martorana si prepara tradizionalmente in occasione della Festività dei Morti dedicata alla commemorazione dei defunti. Il 2 novembre è una data vissuta con intensità e diversi riti in tutta la Sicilia: i bambini che si sono comportati bene ricevono anche dei doni e dolci da parte delle anime dei defunti. A Palermo e a Catania si organizza anche la “Fiera dei morti” e per la prima volta quest’anno anche a Scicli.