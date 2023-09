La giornata della speleologia nella Cava dei Servi (di Dio)

Scicli Domenica 24 settembre l’associazione EsplorAmbiente propone come ogni anno agli escursionisti e agli amanti dell’avventura, la giornata dedicata alla speleologia, in un interessante e incantevole sito naturalistico: “Cava dei Servi (di Dio)”.

Nella Cava si alternano pareti rocciose a strapiombo a zone pianeggianti e gole profonde, in cui scorre l’acqua del torrente Tellesimo che forma il cosiddetto “Gorgo della Campana”. Dal punto di vista naturalistico, si rilevano boschi di lecci e querce, con tratti di gariga. Da qualche decennio è diventata Riserva Naturale con contenuti archeologici straordinari. Nella parte soprastante gli strapiombi, poco più in alto dell’unica strada che conduce in fondo alla gola, è possibile ammirare un dolmen semicircolare, costituito da lastre rettangolari di pietra infisse nel terreno sulle quali se ne dispongono altre inclinate a modellare una falsa cupola.

Frammenti di ceramica risalenti al periodo Castellucciano (con il quale si identifica l’età del bronzo antico siciliano) e resti umani hanno consentito di datare il dolmen alla prima fase isolana del bronzo (2200-1600 a.C.). Questa località, pertanto, oltre a mostrare una necropoli a grotticelle artificiali risalenti all’inizio del II millennio a.C., accoglie anche un cimitero dolmenico con architetture funerarie che ricordano strutture già presenti in una vasta area del Mediterraneo. Raduno dei partecipanti alle ore 8.30 in Piazza Italia, presso la Chiesa Madre a Scicli. Non mancate!! Si raccomanda il classico equipaggiamento da escursione giornaliera primaverile: scarponi da trekking a collo alto o scarpa comoda e chiusa, cappello, giacca a vento, acqua e pranzo a sacco. Escursioni di difficoltà media. Spostamento con auto propria. Per la partecipazione è gradita la prenotazione

Prenotare al seguente link: https://forms.gle/N8i2BfF2DeYVbQBu5

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione alla mail esplorambiente@gmail.com o al cell. 3385698916 Ticket di partecipazione € 5,00. Minori di 11 anni: partecipazione gratuita. N.B.: In caso di previsioni e/o condizioni meteo avverse l’escursione sarà annullata.

Gli escursionisti iscritti saranno pertanto avvisati entro il giorno precedente.