La grande fuga. Sicilia seconda solo a Campania per perdita di popolazione

La Sicilia è la seconda regione dopo la Campania per perdita di popolazione, un flusso continuato anche con la pandemia. La fotografia è dell’Istat e conferma un trend negativo che l’economista Maurizio Caserta spiega così: «Le opportunità non si trasformano in reddito, l’attività d’impresa è ostacolata da corruzione e servizi scadenti».

Il derby Nord Sud sui fondi del Pnrr: dopo le polemiche suscitate dal “fuori onda” tra il sindaco di Milano Sala e il presidente della Regione Lombardia Fontana, il ministro Carfagna ha promesso più tecnici al Sud per velocizzare l’iter delle progettazioni.

La terza puntata della nostra inchiesta sui fondi europei. Stavolta si parla del pozzo nero di acqua e rifiuti che raccolgono progetti e miliardi investiti, per esempio, nella discarica che non c’è a Joppolo Giancaxio. A Palermo intanto arriva il piano programmatico della pioggia di risorse Ue da gestire entro il 2023.

Sono 5.945 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 38.308 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.754. Il tasso di positività sale di poco al 15,5% ieri era al 15,1%. L'isola è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 278.798 con un aumento di 1.114 casi. I guariti sono 4.789 mentre le vittime sono 42 e portano il totale dei decessi a 9.024. Sul fronte ospedaliero sono 1.423 ricoverati; in terapia intensiva sono 115. In Italia 62.231 nuovi contagi e 269 morti.

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha inviato un atto di censura formale al soggetto attuatore per l’emergenza Covid, l'ingegnere Salvatore D’Urso. La vicenda è relativa alle «improvvide e intollerabili» esternazioni dell’ex dirigente generale attraverso i social, nei confronti di parlamentari dell’Assemblea regionale. L’Ars aveva votato una mozione per rimuoverlo dall’incarico.

Soffiano sempre più forti i venti di guerra sull'Ucraina. Dopo l'allarme degli Usa sul rischio di un’invasione imminente, la diplomazia tenta di giocare le ultime carte per evitare lo scontro armato. Ma dal colloquio tra Joe Biden e Vladimir Putin non è arrivata alcuna svolta. Anzi. In una telefonata durata poco più di un’ora, i due leader hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni. Il presidente Usa minaccia: «Se invadete la pagherete cara». Emmanuel Macron di nuovo a colloquio con Putin per sottolineare che un «dialogo sincero» non è compatibile «con un’escalation» della tensione. Il ministro Lavrov ha «negato che la Russia abbia intenzione di invadere l'Ucraina», riferisce la Cnn. La Farnesina intanto invita tutti i circa 2000 italiani in Ucraina a rientrare «in via precauzionale». Deciso il rientro del personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà pienamente operativa.

Un Catania generoso si batte ma perde in casa contro il Picerno. Ma dalla curva solo applausi e incoraggiamento per i rossazzurri alle prese con una situazione societaria al limite del collasso con l’esercizio provvisorio che scade a fine mese e l’asta per la cessione del club che è andata deserta.

Attenti alle truffe legate a San Valentino. Le finte app di appuntamenti, regali troppo belli per essere veri, viaggi romantici con sorpresa sono le esche usate dai cybercriminali per sfruttare la ricorrenza di San Valentino per colpire e mietere vittime soprattutto con il phishing. L’allarme è stato lanciato diverse società di sicurezza in vista del 14 febbraio, ricorrenza in cui aumenta il traffico online e magari la disponibilità ad abbassare la privacy.