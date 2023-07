La Granita del Popolo, una vera esperienza siciliana al Bar di Tonino

Sicli - Tra i tesori gastronomici più amati in Sicilia c'è la classica granita al limone.

A Scicli c’è un luogo storico da scoprire che custodisce i segreti di una vera e propria gemma: il Bar del Popolo, dove nel periodo estivo si trova la vera granita al limone, la Granita del Popolo.

Questa deliziosa prelibatezza, preparata secondo la tradizione locale da Tonino, gestore del bar di famiglia giunto alla seconda generazione, è considerata da Sicilia Ospitalità Diffusa una delle migliori granite della città e gustarla rappresenta un'esperienza autentica da vivere per tutti coloro che desiderano immergersi nella vita quotidiana dei siciliani, come fossero abitanti del luogo.

La Granita del Popolo è piena espressione del modo di vivere siciliano. Tonino, abile artigiano di sapori, utilizza solo limoni locali freschi e di alta qualità per creare la sua granita,e li spreme personalmente a mano. L'aspro del limone e il dolce dello zucchero si fondono in una sinfonia di sapori capaci di deliziare il palato di chiunque. La consistenza perfettamente liscia e il gusto rinfrescante sono il risultato di un'arte tramandata di generazione in generazione, che rende questa granita un vero e proprio simbolo dell'eccellenza dolciaria di Scicli.

Il Bar del Popolo da cinquant'anni è un punto di riferimento in centro storico per gli sciclitani, non un semplice bar ma un luogo d'incontro per i locali, dove si respira una sana atmosfera paesana sin dalle prime ore del giorno fino a tarda sera. Viaggiatori e abitanti del luogo si ritrovano per gustare la tipica granita accompagnata rigorosamente dal panino. Anche il prezzo è del popolo: granita al limone e panino costano meno di 3 euro.

Al Bar del Popolo non troverete una folla di turisti ma piuttosto un ambiente autentico in cui sentirsi parte integrante della comunità sciclitana, non un luogo di tendenza ma un luogo per veri viaggiatori che sono alla ricerca di esperienze autentiche capaci di metterli in contatto con la cultura e le persone locali; il Bar del Popolo offre proprio questo ai viaggiatori, ovvero immergersi nella vita quotidiana di Scicli, osservando la gente del luogo, scambiando chiacchiere e facendo amicizia con i residenti. È un modo per vivere la Sicilia non solo come osservatori esterni ma come veri partecipanti alla vita della comunità.

Se siete alla ricerca di un'esperienza unica in Sicilia, non cercate oltre, il Bar del Popolo, in Via Nazionale, 12/14 a Scicli è il luogo perfetto. La Granita di Tonino è un viaggio nel gusto assolutamente da provare.