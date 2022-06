La Madonna del Pride desta scandalo e polemica VIDEO

Cremona - Anche quest’anno tornano le polemiche contro abiti, atteggiamenti e provocazioni presenti nelle manifestazioni dell’orgoglio Lgbtqia+. Le accuse di blasfemia sono arrivate per una statua vestita da Madonna e con il seno semi scoperto. L’icona rivisitata in chiave sadomaso è stata portata in spalla da un gruppo di manifestanti, durante il corteo di Cremona di sabato scorso 4 giugno: «Non è cosi, con questo modo squallido e irrispettoso della fede cristiana, che si rivendicano i diritti», denuncia il centrodestra locale. Nel calderone anche il sindaco cremonese, Gianluca Galimberti, che ha concesso il patrocinio al primo pride di Cremona e ha partecipato alla manifestazione.

In un post su Facebook ieri si è detto «contento» dell’evento, ma comprende anche coloro «che non condividono alcune idee che possono emergere da questa manifestazione». Lui stesso ammette di nutrire alcune «perplessità su questioni complesse», ma aggiunge che «proprio per questo il confronto è importante e indispensabile affinché non prevalga la paura di posizioni diverse che poi porta sempre a chiusure e scontri». Sotto alle immagini che circolano a Rete è verificata una cosiddetta shitstorm di follower che sostengono che la Vergine Maria sia stata «profanata»; molti altri, però, replicano agli utenti accusandoli di essere «bigotti».