La mappa dei contagi Covid il 9 dicembre in Sicilia

Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessiva di una unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Nei reparti di terapia intensiva sono in cura 198 persone (una in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 1627 persone. Trentaquattro (34) i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 753. I tamponi molecolari processati sono stati 7013.

Questo il report dei contagi nelle province: 9 Agrigento, 37 Caltanissetta, 347 Catania, 10 Enna, 38 Messina, 212 Palermo, 66 Ragusa, 26 Siracusa, 8 Trapani.