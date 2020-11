La mappa del lockdown in Europa: paese per paese

Quasi tutte le nazioni europee stanno spegnendo di colpo le luci con la speranza di riaccenderle, almeno parzialmente, in tempo per le feste natalizie. Di seguito la situazione nei principali Paesi, aggiornata ad oggi:

Austria. “Nessuno di noi lo vuole – ha premesso il cancelliere Kurz – ma non c’è alternativa” al lockdown totale per fermare il Coronavirus: due settimane di coprifuoco notturno non hanno avuto effetto e da oggi Vienna tornerà alla quarantena della scorsa primavera con divieto di uscita e chiusura di ogni scuola, asili nido inclusi, a tempo indeterminato. “Non incontrate nessuno” l’esortazione del capo del governo, che promette test gratuiti a tutta la popolazione.

Germania. A due settimane dal lockdown light, Angela Merkel sostiene che la curva rallenta sì, ma ancora troppo lentamente, non abbastanza da accorciare la stretta, fissata al momento al prossimo 30 novembre. Purtroppo i tribunali amministrativi dei diversi Land, come le Regioni italiane, sparigliano le misure creando parecchia confusione, modificando le regole di apertura e chiusura di attività a pochi km di distanza, in base all’accoglimento o al respingimento dei numerosi ricorsi piovuti dalle categorie di lavoratori in crisi.

Spagna. Stesso scenario federalista, e dunque a macchia di leopardo. Il governo centrale di Madrid s’è spinta avanti e ha già prolungato lo stato d’emergenza fino al 9 maggio 2021, per permettere alle comunità autonome di prendere i loro provvedimenti secondo la situazione locale.

Inghilterra. Proteste anche nel Regno Unito, dov’è appena tornato in isolamento il premier Boris Johnson: qui la fine del secondo lockdown è prevista per il 2 dicembre. Fino ad allora tutto chiuso tranne i negozi di alimentari e proibito spostarsi se non per salute, lavoro e spesa. Resistono però scuole e università. In Irlanda invece il lockdow, che ha salvato solo alimentazione e istruzione, è cominciato addirittura tre settimane fa e proseguirà almeno per un altro paio.

Francia. Ieri Parigi ha annunciato a sorpresa di riuscire adesso a contenere il dilagare il contagio, ma il lockdown il 30 ottobre andrà avanti almeno fino all’1 dicembre, quando riapriranno tutti gli esercizi “non essenziali” oggi chiusi, comprese le chiede, tranne bar e ristoranti che continueranno a tenere giù le saracinesche.

Belgio. Bruxelles è stata appena denunciata da Amnesty International: “Ha abbandonato e lasciato morire migliaia di anziani nelle case di riposo”. Pure nei Paesi Bassi è quasi tutto serrato da inizio mese e fuori casa ci si può incontrare in massimo 4 persone.

Svezia. Unico paese europeo a non aver mai imposto mascherine e distanziamenti, l’infezione è esplosa nell’ultima settimana aumentando del 60% i malati Covid ricoverati negli ospedali. L’esperimento dell’immunità di gregge è naufragato: i morti dall’inizio della pandemia sono oltre 6mila contro le poche centinaia della confinante Norvegia.