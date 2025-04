Scicli - La Meerkat Scicli si aggiudica gara 1 contro il Basket Acireale per 78 a 63.

In un incontro che ha registrato il Polivalente di Iungi sold out, i suricati hanno fatto valere il fattore campo, raggiungendo un massimo vantaggio di 19 punti. Nel primo periodo, la partita inizia con un intenso scambio di vantaggi, ma sono gli sclclitani a chiudere in vantaggio 19-13, grazie a Lorenzo Lonatica, autore di 7 punti. Nel secondo periodo, Andrea Sorrentino si erge a protagonista con 11 punti, mantenendo il vantaggio locale sul 42-36 all'intervallo. Il terzo periodo vede i bianconeri allungare il distacco con un parziale di 24-16, portando il punteggio a 66-52, grazie a Tiitus Tapio Turtinen, che segna 10 punti. Nell'ultimo quarto, la squadra di Gebbia gestisce il vantaggio, chiudendo la partita con un punteggio finale di 78-63. Enrico Panebianco del Basket Acireale lotta fino alla fine, ma la vittoria è indiscutibilmente della Meerkat.

Si torna già in campo per gara 2 mercoledì sera ad Acireale; gli etnei faranno di tutto per vincere e allungare la serie a gara 3.

Tabellini: Sorrentino 21 Turtineen 19 Cannizzaro 15 Lonatica 7 Marcovic 7 Guastella 5 Vigoriti 4 Boiardi 2 Romeo ne Giannone ne Statello ne Sammito ne