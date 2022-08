La nave Amerigo Vespucci a Marina di Ragusa

Ragusa - E' transitata da Marina di Ragusa, e quindi da Donnalucata la nave scuola Amerigo Vespucci. Le manovre di uscita dal porto di Malta stamani sono state completate in anticipo rispetto alle previsioni e viste le buone condizioni del mare il veliero è arrivato in anticipo all’imboccatura del porto turistico di Marina di Ragusa per poi continuare la rotta verso Est, verso Capo Passero, ad una velocità di circa 8 nodi.

Alle 16,30 la nave è transitata da Donnalucata. Alle 16,41 da Sampieri, dove ha costeggiato la Fornace Penna di Punta Pisciotto. Alcune foto.