La Nazionale maschile di ciclismo su pista si allena a Noto

Noto - E’ cominciato il collegiale della nazionale maschile di ciclismo su pista. Prime sgambate per gli 8 atleti convocati dal Coordinatore delle squadre nazionali Davide Cassani e diretti del Ct Marco Villa, in vista della nuova stagione agonistica, quella che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Ieri ad accogliere gli azzurri al Velodromo Paolo Pilone c’era anche il sindaco Corrado Bonfanti, il quale si è intrattenuto alcuni minuti con il Ct Villa, scambiando qualche parola sulla stagione appena conclusa con ottimi risultati dai pistard azzurri e sugli obiettivi da raggiungere nel 2021. “Siamo molto contenti di rivedere gli azzurri in Sicilia - ha detto il sindaco - per cominciare la preparazione nel nostro Velodromo, in quello che il Ct Villa ha definito un luogo ideale per allenarsi. Sia per la struttura e per le sue caratteristiche tecniche, sia per il clima ottimale anche durante la stagione invernale”.

Gli azzurri resteranno a Noto fino al 19 dicembre.