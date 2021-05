La notte dei vaccini, iniezioni e code a notte fonda a Palermo FOTO | VIDEO

Palermo - E' cominciata nella notte alla Fiera del Mediterraneo la maratona notturna dei vaccini no stop, l’ultimo progetto messo in campo da Palazzo d’Orleans per accelerare il piano anti Covid siciliano là dove ci sono piu’ abitanti: tra la mezzanotte e le 8 di stamattina ne sono stati presi in carico circa 600.

La maxi categoria 16-59 anni con patologie non gravi, a cui è destinata l’iniziativa, ha iniziato a mettersi in fila attorno alle 22.30: per molti ha rappresentato anche l’occasione di non perdere un giorno lavorativo. L'obiettivo delle “notti dei vaccini” è ambizioso: 6mila iniezioni al giorno.