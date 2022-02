La nuvola di Fantozzi torna su Palermo: incredibile ma VIDEO

Palermo – Lo strano fenomeno di pioggia ultra localizzata è tornato a colpito Palermo l'Italia lo scorso 19 febbraio, ma le immagini sono apparse in rete solo stanotte, tra l’altro grazie all’agenzia russa Sputnik. La stessa identica “nuvola di Fantozzi” era già comparsa nel capoluogo siciliano sempre di notte, 6 anni fa - il 18 settembre 2016 in via Dante - e ancora prima, il 3 marzo 2014: rivediamo entrambi i mini acquazzoni nel secondo e terzo filmato.