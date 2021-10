La parodia del “Grande Fratello” Cateno De Luca VIDEO

Messina - Cateno De Luca doveva aspettarsi prima o poi una parodia delle sue telecamere “intelligenti”, piazzate a centinaia in città facendone una sorta di “Big Brother”. Da settimane, infatti, non passa giorno senza che il sindaco messinese non posti sul suo profilo Facebook immagini di “zozzoni”come li chiama (quando sono dei veri e propri criminali ambientali) colti in flagranza mentre mollano la spazzatura in strada.

Lo sketch è arrivato oggi, sul canale social del comico e imitatore siciliano Denny Napoli, alle prese con una videocamera parlante, prolungamento dell’occhio del primo cittadino. Scherzi a parte, la battaglia di civiltà intrapresa da De Luca è sacrosanta e mertia ogni sostegno.