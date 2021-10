La piscina comunale di Chiaramonte Gulfi rimessa a nuovo VIDEO

Chiaramonte Gulfi - Completata la ristrutturazione della piscina comunale e la squadra dell’Asd Nuoto Chiaramonte, che ha diffuso le immagini ringraziando il sindaco Sebastiano Gurrieri per la velocità dei lavori, è potuta tornare a tuffarsi in acqua per gli allenamenti in vista degli impegni agonistici regionali e nazionali. Nel secondo video, la struttura alcuni giorni fa, con gli ultimi ritocchi ancora in corso.