La pizza di Briatore a 68 euro? Certo!, c'è il Pata Negra...

Catania - Zampa nera, in spagnolo "pata negra".

Il problema non è il prezzo, ma l'opportunità di sciupare un ingrediente così buono e prelibato in una pizza. L'apertura della pizzeria di Flavio Briatore a Catania, con una pizza al prosciutto Pata Negra a 68 euro, ha scatenato, anche nei lettori di Ragusanews, parecchie riflessioni.

Che cos'è il Pata Negra

Il più pregiato, nonché il più costoso di tutti i prosciutti spagnoli è il jamon iberico ricavato da maiali pata negra (zampa nera). Una razza di maiali dal mantello nero, originaria della Penisola Iberica, che discende dal cinghiale. Dal punto di vista gastronomico, il pregio principale di questo prosciutto è rappresentato dall’infiltrazione del grasso nel tessuto muscolare, che dà origine a una carne dalle venature molto particolari.

Il jamon iberico de Bellota è il più pregiato

Le 4 categorie principali suddivise per qualità sono:

1 – Jamon Iberico de Bellota, ottenuto dalle zampe posteriori di maiali Pata Negra ruspanti, nutriti solo con ghiande (belotas). In altre parole, se il maiale ha acquistato almeno la metà del suo peso durante la stagione delle ghiande, il prosciutto può essere classificato come jamon iberico de Bellota, la denominazione più pregiata.

2 – Jamon Iberico de cebo de campo, ricavato dalle zampe posteriori di suini Pata Negra nutriti con ghiande e altri alimenti.

3 – Jamon Iberico de cebo, ottenuto dalle zampe posteriori di maiali Pata Negra “ingrassati” con mangime, da cui il nome di “cebo”.

4 – Jamon Serrano, prosciutto ricavato dai maiali di manto bianco introdotti in Spagna negli anni ’50. In passato veniva salato e lasciato stagionare ai venti freddi e asciutti della sierra (montagna), mentre ora il processo avviene in un ambiente a clima controllato dove rimane per circa un anno. Il jamon serrano costituisce circa il 90% del prosciutto prodotto in Spagna.

Le zone di produzione

Non c’è nulla di meglio che mangiare il jamon direttamente nelle zone di produzione; ecco le più rinomate: Guijuelo (Castiglia e León).

A sud di Salamanca. Monesterio (Estremadura).

A sud di Zafra; qui si trova anche il migliore Museo del Jamón Iberico. Montánchez (Estremadura).

A sud-ovest di Cáceres. Teruel (Aragona). Nell’Aragona meridionale. Jabugo (Andalusia). A nord-ovest di Siviglia.

L’Andalusia può vantarsi di produrre i due tipi di prosciutto più famosi di tutta la Spagna. Si tratta di quelli prodotti a Jabugo e a Trevélez, in provincia di Granada. Il jamón iberico di Jabugo viene preparato servendosi solo di carne dei maiali neri (pata negra) che pascolano nella regione. Il “re dei prosciutti” è il 5J (cinco Jotas), che solo a nominarlo fa venire l’acquolina a qualunque spagnolo che si rispetti. Una vera delizia che si scioglie in bocca sprigionando sapori raffinati.

Il prezzo del Jamon Iberico

In Spagna un prosciutto intero di buona qualità costa mediamente dai 20 ai 30 € al chilo. Discorso diverso per il prosciutto Pata Negra. Scopriamo il prezzo a seconda dei tipi. 1 – Qualità Bellota 100% Iberico: da a 60 a 75 € al Kg. 2 – Qualità Bellota 50-75% Iberico: da 40 a 60 € al Kg. 3 – Qualità Cebo de Campo Iberico: da 25,00 a 40 € al Kg. 4 – Qualità Cebo: da 20 a 30 € al Kg.

A tavola

Il jamón di qualità migliore in genere viene proposto come antipasto o ración (tapa abbondante). Nei menu di solito compare sotto la dicitura “Tabla de jamón ibérico” (o “Ibérico de Bellota”). Tagliare bene il prosciutto è un’arte in cui i camerieri di tutta la penisola iberica sono maestri consumati. Le fette devono essere sottili.