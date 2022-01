La prima nata in Italia nel 2022 è Olivia. Genitori hanno sconfitto Covid

Roma - Neanche un secondo dopo l'inizio del 2022 è nata Olivia. La prima nata dell'anno in Italia è venuta alla luce a mezzanotte nella Casa di cura Santa Famiglia di Roma. Olivia pesa 3,800 Kg e sta bene come la mamma, Alexandra, per la gioia del padre Luca. La bellissima neo mamma, già Miss Roma 2014, lavora come modella.

Il parto è avvenuto nella clinica romana di via dei Gracchi, l'unica mono specialistica in ostetricia e ginecologia che nel 2021 ha registrato un felice record di 2031 nuovi nati. E per il quinto anno consecutivo ha visto nascere il primo bambino dell'anno nella Capitale.

A dare il benvenuto a Olivia anche Donatella Possemato, direttrice della Casa di cura Santa Famiglia. "Questa nascita - spiega - rappresenta una doppia vittoria della vita: primo perché ogni nuovo nato è un inno alla vita, secondo perché entrambi i genitori erano risultati positivi a pochi giorni dal termine della gravidanza ma sono riusciti a sconfiggere il Covid".

"Ringrazio di cuore l'equipe dei medici e dei dipendenti tutti della Clinica che con competenza e dedizione prendono in carico la donna fornendo un'assistenza a 360 gradi e garantendo gli standard qualitativi di eccellenza che - conclude - hanno permesso di sviluppare un modello assistenziale Casa di Cura Santa Famiglia".

A Catania la prima nata si chiama Clarissa. È venuta alla luce alle 00.35 nel reparto di Ostetricia e ginecologia. Clarissa è la terza figlia di una splendida famiglia, è nata a 37 settimane con parto naturale. La piccola sta bene e pesa 2.700 grammi.