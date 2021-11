La prima scultura di Frisona al cioccolato di Modica a Montichiari

Brescia - Sarà una Fiera Agricola e zootecnica più dolce. La prima scultura di cioccolato di Modica della razza bovina “Frisona” sarà realizzata direttamente in Fiera dalla maestra cioccolatiera Elisa Corallo.

All’evento sarà possibile assistere sabato 6 novembre a partire dalle ore 12,00 all’interno del Padiglione 5, nello stand dell’azienda Leocata Mangimi. Sarà realizzata un’opera, unica nel suo genere, destinata al Museo del Cioccolato di Modica. Dal blocco di pasta di cacao sarà ricavata la scultura di una Frisona, con mantello pezzato nero.

“Non solo gusto - riferisce Marta Leocata- responsabile relazioni esterne della Leocata Mangimi-, ma anche una raffigurazione del bovino la cui immagine sarà coniugata col cioccolato di Modica, il primo cioccolato italiano protetto dalla certificazione dell’Unione europea IGP, sinonimo di qualità certificata”.

I lavori della scultura saranno a cura dell’artista Elisa Corallo, già premiata all’Expo di Milano per avere rappresentato con una scultura di cioccolato il tema “Nutrire il pianeta, energie per la vita” e tra gli autori della statuetta del premio “Dumbo film festival”, il festival cinematografico di New York che premia i vincitori con una statuetta che riprende la Tower bridge di Manhattan.