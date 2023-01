La principessa Azemah, figlia del sultano del Brunei, si è sposata

La figlia del Sultano del Brunei, Principessa Azemah, si è sposata, è il primo matrimonio reale dell'anno

Il Sultano del Brunei, uno degli uomini più ricchi del mondo, non ha badato a spese per le nozze di sua figlia, la bellissima principessa "Azemah Ni".matul Bolkiah del Brunei, che si è unita in matrimonio con il cugino di primo grado, il principe Bahar ibni Jefri Bolkiah del Brunei nell'Istana Nurul Iman, l'opulenta residenza ufficiale del sultano, appena fuori dalla capitale Bandar Seri Begawan.



La principessa 'Azemah Ni'matul Bolkiah, 38 anni, è l'ottava figlia del sultano avuta dalla sua ex seconda moglie, Hajah Mariam.

Atleta affermata, la principessa gioca a polo a livello agonistico e si è battuta per una maggiore parità di genere nello sport. Dello sposo non si sa molto, se non che è figlio del principe Jefri Bolkiah del Brunei, fratello maggiore del sultano.

I festeggiamenti, durati una settimana, sono stati caratterizzati da una serie di eventi, tra cui una tradizionale cerimonia di "incipriatura", un matrimonio islamico e un ricevimento scintillante.



Le foto del matrimonio reale condivise su Instagram rivelano gli spettacolari abiti da sposa della principessa, tra cui un abito avorio impreziosito da cristalli con velo abbinato. Un secondo abito, in grigio antracite, era impreziosito da un'imponente collana di diamanti con tre pietre a goccia come centro. Tra i diademi indossati dalla principessa c'era la spettacolare Diamond Heart Tiara appartenente alla matrigna, la regina Saleha.



Le nozze erano davvero adatte a una principessa

Tra gli invitati c'era anche il quarto figlio del Sultano del Brunei, il Principe Mateen, regolarmente votato tra i reali più desiderati al mondo. L'ex studente e giocatore di polo ha accumulato 2,1 milioni di follower su Instagram, dove condivide scatti di impegni reali, partite di polo e vacanze sulla Costiera Amalfitana. «Sono così felice per la mia carissima sorella maggiore e per BJB», ha scritto, condividendo le foto del matrimonio con i suoi follower.

Un altro dei suoi fratelli, il principe Azim, è morto tragicamente nel 2020 per una malattia sconosciuta. Era noto per essere un viaggiatore internazionale, regolarmente fotografato mentre faceva festa con personaggi del calibro di Mischa Barton, Lindsay Lohan e Paris Hilton.

Il matrimonio arriva solo un anno dopo che la sorella della sposa, la principessa Fadzillah, ha sposato Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi.