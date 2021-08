La pugile ragusana Graziella Schininà mena duro per l’Avis VIDEO

Ragusa – La giovane boxeur Graziella Schininà, neo medaglia d'argento ai Campionati europei di boxe, testimonial per l’Avis della provincia di Ragusa. “Non lasciare che l'estate ci metta Ko: dona il sangue, salva la vita!” è lo slogan della campagna di sensibilizzazione. Per chi può e vuole fare un gesto d’altruismo per i meno fortunati, può informarsi sulla sede comunale Avis più vicina consultando questo link.