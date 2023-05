La questore di Ragusa Agnello va a Caltanissetta

Ragusa - Giorno 15 maggio il Questore Pinuccia Albertina Agnello lascerà Ragusa per assumere il nuovo incarico di Questore a Caltanissetta. In occasione del suo imminente trasferimento, lunedì 8 maggio 2023, alle ore 10.30, ha il piacere di incontrare i rappresentanti degli organi di stampa per un saluto di commiato e di ringraziamento per lo spirito di collaborazione fornito durante la sua permanenza a Ragusa.

Nella circostanza, rilascerà una breve intervista rivolgendo anche un saluto di commiato alle Istituzioni, che puntualmente collaborano con la Polizia di Stato e a tutta la cittadinanza.