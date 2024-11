La Rai assume assistenti di redazione con diploma. Come candidarsi

La Rai Radiotelevisione Italiana Spa ha annunciato l’apertura di un nuovo bando e assume 41 assistenti di redazione, offrendo ai candidati diplomati un’opportunità unica di entrare a far parte del mondo della produzione televisiva. I selezionati saranno assegnati a diverse sedi in Italia, senza che sia richiesta alcuna esperienza pregressa. La scadenza per presentare domanda è fissata per le ore 12:00 del 26 novembre 2024.

Cosa fa un assistente di redazione

L’assistente di redazione in Rai svolge un ruolo fondamentale, supportando il lavoro di redattori, giornalisti e produttori nei vari programmi televisivi. Chi sarà selezionato si occuperà di attività organizzative, amministrative e di segreteria e fornirà assistenza nella realizzazione di contenuti giornalistici. Tra le principali mansioni vi sono l’acquisizione e invio di file, l’elaborazione di materiali audio e video e la ricerca di contenuti interni ed esterni al sistema di produzione del telegiornale.

Posizioni aperte

Le posizioni aperte sono distribuite in diverse città italiane. La Rai assume a Roma (20 posti), Milano (2 posti), Trieste, con una posizione specifica nella redazione di lingua slovena, e molte altre località. Ogni candidato dovrà indicare la sede di lavoro preferita, con la possibilità di concorrere solo per una sede.

Rai assume assistenti di redazione: requisiti

Tra i requisiti richiesti figurano l’età compresa tra i 18 e i 29 anni, il possesso di un diploma di scuola superiore e della patente di guida di categoria B. Per la posizione nella sede di Trieste, nella redazione slovena. È necessaria un’ottima conoscenza della lingua slovena, mentre per tutti i candidati è richiesta una buona padronanza dell’inglese.

Selezione

Il processo di selezione si suddivide in due fasi: una preselezione con test a risposta multipla, da remoto, per verificare il livello di cultura generale e le competenze specifiche richieste, e una seconda fase che prevede un colloquio tecnico-professionale e un colloquio conoscitivo-motivazionale, che si terranno a Roma.

La Rai assume i candidati selezionati con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi. Retribuzione annua lorda di ingresso pari a circa 21.900 euro, destinata a raggiungere i 26.400 euro al termine dei tre anni.

Questa opportunità permette di entrare a far parte di una delle più importanti emittenti italiane. Ai giovani talenti sarà garantita non solo una retribuzione competitiva, ma anche la possibilità di crescita e di specializzazione all’interno di un contesto dinamico e all’avanguardia.

Rai assume: come presentare la domanda

Tutti gli interessati sono invitati a consultare l’avviso completo sul sito web della Rai. Sono disponibili tutte le istruzioni per presentare la propria candidatura online, che include l’invio di documenti quali curriculum vitae, certificato di diploma e copia della patente.

Le selezioni inizieranno a partire da gennaio 2025 e tutte le comunicazioni con i candidati avverranno tramite e-mail.