La Rai assume costruttori di scenografie

La Rai assume personale, in particolare è alla ricerca di costruttori di scenografie. Si tratta di una selezione per titoli e prove, finalizzata a individuare 11 risorse da inserire in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante. Le risorse individuate saranno assegnate, sulla base delle esigenze produttive dell’Azienda, nella Sede prescelta dal candidato in fase di adesione all’iniziativa. Ogni candidato nella domanda di partecipazione dovrà indicare la Sede per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura.

Il costruttore realizza scenografie per produzioni in studio ed in esterno utilizzando vari materiali; installa opere fisse e/o mobili e nel corso della ripresa provvede allo spostamento del materiale scenico e delle apparecchiature di ripresa posizionate sulle opere realizzate ed esegue le riparazioni di elementi scenici. Preleva, monta e smonta il materiale, cura la prima manutenzione delle macchine e recupera il materiale riutilizzabile. Le attività proprie del costruttore possono essere svolte in quota (es.: installazione di opere fisse o mobili, attività di riparazione su elementi scenici); l’idoneità alla mansione specifica, comprensiva del rischio per il lavoro in quota, sarà pertanto oggetto di accertamento in sede di visita pre-assuntiva.

I requisiti

I candidati devono avere età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; diploma di scuola media secondaria inferiore; patente di guida automobilistica cat. “B”. I suddetti requisiti si intendono essenziali ed obbligatori e devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione, nonché durante l’intero svolgimento del procedimento di selezione e all’atto dell’eventuale assunzione. Sono ammessi all’iter selettivo i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

I posti di lavoro

Le sedi di lavoro sono: 4 risorse per la sede di Roma; 4 risorse per la sede di Milano; 1 risorsa per la sede di Napoli; 2 risorse per la sede di Torino.

Come partecipare

La domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 12 del giorno 23 giugno 2023 esclusivamente attraverso la compilazione del form on line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa “Costruttori 2023”. Per poter inviare la domanda di ammissione è necessario registrarsi al sito www.lavoraconnoi.rai.it e/o effettuare la login con le proprie credenziali e seguire le indicazioni.