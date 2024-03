La Rai cerca arredatori aiuto scenografi

Roma - La domanda deve essere presentata entro le ore 12 del 21 marzo.

Bando di selezione alla Rai per arredatori. L'avviso è rivolto a diplomati e non serve esperienza. Gli arredatori in Rai svolgono diverse attività, tra cui, così come indicato nel bando, collabora con lo scenografo all’ideazione dell’arredamento della scena, rispettando la coerenza della scenografia e nei limiti del budget assegnato; mette a disposizione i vari arredi e oggetti, occupandosi di reperirli presso i depositi aziendali e/o all’esterno, di ritirarli/ riconsegnarli, di farli realizzare e curarne infine la sistemazione sulla scena. La domanda per partecipare alla selezione può essere presentata entro il 21 marzo e le persone che supereranno la selezione saranno assunte presso diverse sedi in Italia, a Roma, Milano, Napoli e Torino.

L'AVVISO

I posti

La selezione è finalizzata ad assumere con contratto di apprendistato professionalizzante nove arredatori diplomati, da inserire nelle sedi situate nelle seguenti città: 5 a Roma; 2 a Milano; 1 a Napoli; 1 a Torino. In fase di adesione al bando, i candidati devono indicare per quale sede di lavoro si propongono e non è ammessa più di una candidatura.

I requisiti

I candidati devono essere: cittadini italiani, dell’Unione Europea e di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia. Inoltre, devono avere: età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado; patente di guida automobilistica categoria.

La selezione

Sarà attivata una selezione per ciascuna sede di lavoro. I candidati verranno scelti sulla base di: valorizzazione dei titoli (che avverrà in modo automatico solo in base alle informazioni inserite dal candidato durante la compilazione del form online), condizione per l’ammissione alla prima fase del percorso selettivo; prima fase preselettiva – multiple choice, da remoto; seconda fase – colloquio / prova tecnico-professionale e colloquio conoscitivo-motivazionale, in presenza.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata entro le ore 12 del 21 marzo 2024 attraverso il sito della Rai nell'apposita pagina lavora con noi.