La Rai cerca costumisti da assumere

La Rai ha indetto una selezione per costumisti. Il titolo di studio richiesto è il diploma, le persone selezionate saranno assunte con contratto di apprendistato professionalizzante presso diverse sedi in Italia. È possibile presentare la domanda di ammissione entro il prossimo 9 febbraio.

L'AVVISO

I costumisti, le mansioni

I vincitori saranno assunti dalla Rai con contratto di apprendistato professionalizzante e saranno chiamate a svolgere le seguenti mansioni: progettare, in collaborazione con regista e autori, costumi originali, trucco e parrucche, seguendone la realizzazione; reperire, acquistare e adattare abbigliamento ed accessori già esistenti; individuare case di abbigliamento con cui effettuare lo scambio titoli.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea o cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia; avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; possedere un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore; possedere la patente di guida automobilistica categoria B.