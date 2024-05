La Rai cerca operatori di ripresa e montatori video, il bando

Roma - La Rai ha pubblicato due avvisi per operatori di ripresa e montatori video. Entrambe le selezioni pubbliche rivolte a diplomati. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 17 maggio per operatori ed entro il 22 maggio per montatori video.

GLI AVVISI

L'operatore di ripresa

La Rai seleziona, con contratto di apprendistato professionalizzante, due operatori di ripresa presso la sede di Torino. Il compito è: effettuare riprese elettroniche e cinematografiche di qualsiasi tipo con tutte le tipologie di apparati anche all’interno dello stesso programma; posizionamento, messa a punto e piccola manutenzione degli apparati di ripresa; collaborare con il regista nell’impostazione della ripresa, predisporre le luci e coordinare l’attività di altri operatori.

Il montatore video

La Rai seleziona, con contratto di apprendistato professionalizzante, due montatori video per la sede di Napoli. Il compito è: operare, con piena responsabilità tecnico/artistica, su sistemi di editing; completare il prodotto con le informazioni a corredo e utilizzare specifiche apparecchiature per effetti speciali digitali; rendere il prodotto disponibile alle aree produttive coinvolte nel processo (ad es. messa in onda), utilizzando anche appositi strumenti informatici; acquisire le lunghe dirette o registrazioni; visionare e mettere in onda i programmi che ha montato direttamente o comunque prodotti dallo specifico settore di appartenenza. Può effettuare la registrazione di contributi audiovisivi da utilizzare in fase di editing.