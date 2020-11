La richiesta di un sussidio possibile per il settore della ristorazione

È stata, finalmente, concessa l'opportunità di presentare la domanda per poter accedere al Fondo per la filiera della ristorazione. Con la data ultima del 28 novembre 2020, chi ha un'attività in qualche modo legata alla ristorazione, come agriturismo, ristoranti e alberghi, può richiedere un contributo a fondo perduto da 1000 a 10000 euro. Tale agevolazione verrà concessa perché l'imprenditore possa pagare i prodotti acquistati da una filiera locale.

Le motivazioni del fondo

Il fondo in oggetto, stimato in 600 milioni di euro, arriva in un momento estremamente complesso per tutto il mondo che gravita intorno alla ristorazione. Le limitazioni alla fruizione di queste attività imposte dalla necessità di agire per fermare il più possibile i contagi della pandemia di coronavirus, diverse nelle varie regioni italiane, hanno causato perdite notevoli all'intero settore agroalimentare e della ristorazione. La ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, ha chiarito, nelle proprie dichiarazioni, come queste misure siano il modo più efficace per proteggere tutta la filiera dei prodotti alimentari e vinicoli al 100 % made in Italy, anche DOC e IGP.

La domanda

Ogni impresa può presentare una sola domanda e sono ammesse le richieste di ricevere l'agevolazione relativamente ai prodotti agroalimentari, che devono essere rigorosamente made in Italy, acquistati per la propria attività a partire da Agosto 2020. Vengono considerati di rilevanza prioritaria i prodotti "ad alto rischio di spreco", per intenderci l'olio extravergine d'oliva o il prosciutto cotto, a patto che abbiano l'origine certificata in Italia.

Nella richiesta devono, naturalmente, essere indicati tutti i dati dell'azienda e la perdita verificatasi del fatturato che deve essere inferiore ai tre quarti di quello medio dichiarato in precedenza.

Un altro requisito indispensabile è il numero dei prodotti acquistati per la propria attività di ristorazione che deve essere di almeno 3 diverse tipologie, pena l'immediato rigetto della domanda e l'esclusione dall'agevolazione.

Non è, invece, importante la rapidità nel presentare la propria richiesta. È essenziale, soltanto, farlo entro e non oltre il 28 novembre 2020.

Infine, ricordiamo la maxi detrazione per eventuali lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione. Per pianificare i lavori potrebbe essere utile la Guide lineari.