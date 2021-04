La Rsa non vi fa vedere i vostri cari? Basta smettere di pagare

Ragusa - Anziani detenuti nelle Rsa, impossibilitati a rivedere i loro cari da più di un anno - se non tramite le orrende e inquietanti stanze degli “abbracci” (in quel misero 20% di strutture che le hanno) – nonostante siano vaccinati e tamponati sia loro che i figli e i nipoti che vogliono riabbracciarli. Quando non sono campi di concentramento – in cui gli ospiti vengono insultati e picchiati, come ci riferiscono purtroppo ogni settimana le cronache nere italiane – queste tremende strutture possono diventare autentiche galere, altrettanto criminali. La Comunità di Sant’Egidio aggiunge ora la propria voce alle tante denunce dei familiari nell’esprimere “indignazione morale di fronte ai dati sempre più gravi, da inizio pandemia ad oggi, sul mondo delle Rsa, delle case di riposo e delle residenze per anziani. Denunciamo il fatto che ci troviamo in una eterna ‘zona rossa’ anche in questi giorni quando quasi tutta l’Italia è arrivata alla zona gialla”. Una soluzione immediata, però, è più semplice di quel che si pensi: basta smettere di pagare la quota mensile e vedrete che, d’incanto, nonni e genitori torneranno liberi tra le vostre braccia. Non tutte infatti si comportano come case circondariali.

Sono solo dei mediocri e paranoici gestori, che il Covid ha mandato completamente fuori di testa, a causare questi sequestri di persona: se proprio non è possibile farli rientrare nella propria abitazione, neanche momentaneamente, ci si può rivolgere a quel 36% di case di riposo più umane e meno alienate. Dall’indagine condotta dell’associazione benefica in 240 strutture di 11 città e 10 regioni diverse, emerge che nel 64% di queste non si consentono visite a parenti, amici o volontari, viene impedita l’uscita perfino per le visite mediche specialistiche e non è garantita l’assistenza religiosa a chi la richiede. In metà delle Rsa non ci si è attrezzati neppure per le videochiamate.“Da queste strutture – denuncia il presidente, Marco Impagliazzo – non si esce o si esce ancora molto poco. Nonostante le direttive, le indicazioni e gli appelli venuti anche dal Ministero della salute sugli effetti nefasti della solitudine per gli anziani, nonostante le pressioni dei familiari quasi nulla è cambiato fino ad oggi”. Secondo Sant’Egidio la pandemia ha messo ancora più a nudo “la mancanza di diritti in questi luoghi e la sproporzione tra i costi e la qualità del servizio erogato: un sistema vasto e fuori controllo” che va sostituito subito e in toto con “case-alloggio, case-famiglie, assistenza domiciliare e telemedicina”.