La salma del Papa esposta per tre giorni a San Pietro

Città del Vaticano - Secondo le norme, la salma del Papa verrà esposta per tre giorni in San Pietro alla devozione dei fedeli. La fissazione della data delle esequie é prerogativa delle congregazioni generali dei cardinali, che verranno convocate nelle prossime ore dal decano del collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re, ma generalmente cadono tra i quattro e i sei giorni a partire dalla data della morte. Dal giorno successivo si tengono i cosiddetti novendiali, ossia le messe in suffragio dell'anima del Pontefice celebrate per nove giorni di seguito.

Il Conclave viene convocato, sempre dalle congregazioni generali dei cardinali, tra i 15 e i 20 giorni dopo la morte del Pontefice e l'inizio della sede vacante, ma, con una modifica normativa che venne introdotta da Benedetto XVI, se i cardinali elettori sono già arrivati a Roma, si può derogare a questa previsione e iniziare le elezioni del successore di Francesco un po' prima.