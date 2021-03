La scaletta e le canzoni della seconda serata di Sanremo 2021: chi canta

La scaletta e le canzoni della seconda serata di Sanremo 2021 Ecco chi saranno i cantanti, i conduttori e gli ospiti del secondo appuntamento.

Scaletta e ordine di uscita della seconda serata di Sanremo 2021.

Questa sera, secondo appuntamento con la 71ma edizione del Festival: si esibiranno 13 Campioni e le restanti 4 Nuove proposte.



Programma del 3 marzo dal palco del teatro Ariston

Conduce la seconda serata, Amadeus, affiancato da Elodie e Fiorello. Sul palco della seconda serata di Sanremo 2021, dopo la performance di Matilda De Angelis molto apprezzata da pubblico e critica, accanto ad Amadeus e Fiorello ci sarà Elodie: «Sono felice e onorata di questo invito speciale- ha detto la cantante, in gara lo scorso anno - la Elodie dodicenne che guardava Sanremo non si sarebbe mai immaginata di condividere il palco con due grandi della tv come Amadeus e Fiorello».

Ascoltiamo la seconda metà dei brani in gara: 13 dei Campioni e quattro delle Nuove Proposte.

Ospiti Achille Lauro (con Claudio Santamaria e Francesca Barra), Laura Pausini, Il Volo, Gigliola Cinquetti, Marcella Bella, Fausto Leali, Gigi D'Alessio, Alex Schwazer e Cristiana Girelli.

L'ordine di uscita della seconda serata

Questa la scaletta ufficiale della seconda serata del Festival con i cantanti in ordine di uscita.

Irama rimane in gara dopo che due membri del suo staff sono risultati positivi al covid. «Andranno in onda le prove grazie alla collaborazione dell'organizzazione Rai, di Amadeus e di tutte le etichette discografiche» ha dichiarato il suo manager.

Per le Nuove proposte si esibiranno: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty e Dellai

I 13 Campioni in gara della seconda serata

Orietta Berti - "Quando ti sei innamorato"- Bugo - "E invece sì" - Gaia – "Cuore amaro" - Lo Stato Sociale - "Combat Pop"- La Rappresentante di Lista - "Amare" - Malika Ayane - "Ti piaci così"- Extraliscio feat. Davide Toffolo - "Bianca luce nera"- Ermal Meta - "Un milione di cose da dirti"- Random - "Torno a te"- Fulminacci - "Santa Marinella"- Willie Peyote - "Mai dire mai (La locura)"- Gio Evan - "Arnica"- Irama - "La genesi del tuo colore"