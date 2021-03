La scaletta, le canzoni e gli ospiti della serata finale di Sanremo 2021

Sanremo_ la scaletta, le canzoni e gli ospiti della quinta serata. Tra poche ore assisteremo alla serata finale del 71°esimo Festival di Sanremo 2021 che si avvia così alla conclusione. Dalla finale di stasera uscirà il nome del vincitore di questa edizione che si saprà presumibilmente a notte fonda, dopo che negli ultimi giorni si sono sforate, anche abbondantemente, le 2.

Conduce Amadeus, affiancato da Fiorello e da Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri.

Amadeus: "Non farò un terzo festival consecutivo" Migliorano gli ascolti.

Ecco la classifica generale prima della quinta serata

Questa sera ascolteremo ancora una volta tutti i 26 cantanti in gara esibirsi con la loro canzone.

Questa sera sul Palco dell’Ariston gli ospiti saranno: come per le altre sere Achille Lauro, confermato anche Zlatan Ibrahimovic, Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Umberto Tozzi, Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi, Dardust, Alberto Tomba e Federica Pellegrini, il gruppo di ballerini Urban Theory e la Banda della Marina Militare.

L'ordine di uscita della serata finale del 71°esimo Festival della Canzone Italiana

Questa la scaletta ufficiale della serata finale del Festival con i cantanti in ordine alfabetico (l'ordine di uscita ufficiale con anche gli ospiti sarà disponibile soltanto poche ore prima della diretta).

Aiello - "Ora"- Annalisa - "Dieci" - Arisa - "Potevi fare di più" - Bugo - "E invece sì" - Colapesce e Dimartino - "Musica leggerissima"- Coma_Cose - "Fiamme negli occhi" - Ermal Meta - "Un milione di cose da dirti"- Extraliscio feat. Davide Toffolo - "Bianca luce nera" - Fasma - "Parlami"- Francesca Michielin e Fedez - "Chiamami per nome"



Francesco Renga - "Quando trovo te"- Fulminacci - "Santa Marinella"- Gaia – "Cuore amaro"- Ghemon - "Momento perfetto"- Gio Evan - "Arnica"- Irama - "La genesi del tuo colore"- La Rappresentante di Lista - "Amare"- Lo Stato Sociale - "Combat Pop"- Madame - "Voce"- Malika Ayane - "Ti piaci così"-



Maneskin - "Zitti e buoni"- Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band - "Il farmacista"- Noemi - "Glicine"- Orietta Berti - "Quando ti sei innamorato"- Random - "Torno a te"- Willie Peyote - "Mai dire mai (La locura)"

Amadeus dico N0 al terzo Festival

La notizia più importante arriva dalla conferenza stampa e riguarda la conduzione del festival il prossimo anno: Amadeus e Fiorello non ci saranno. E' Amadeus stesso a darla: non ci sarà insomma un 'Ama-Fiorello ter'. Alla domanda di una giornalista, Amadeus anticipa quello che avrebbe detto stasera nel corso della finale: "Con Fiorello abbiamo deciso e ci abbiamo scherzato. Non ci sarà per noi un terzo festival di Sanremo consecutivo.