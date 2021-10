La sciclitana Maria vince la gara nazionale di Strapassata: la sua ricetta

Scicli – Complimenti alla signora Maria Carmela Miccichè, sciclitana di 58 anni (foto), premiata nella sezione per la “Migliore ricetta con il coinvolgimento della famiglia” a “Strapassata”: il primo campionato italiano della passata di pomodoro fatta in casa ha raccolto centinaia di partecipanti provenienti da ogni regione del Paese, che si sono sfidati a colpi di ricette amatoriali rigorosamente d'autore.

“Ciascuno aveva il suo compito sempre uguale nel corso degli anni - rammenta Maria Carmela, a proposito della gerarchia dei compiti assegnati dalla nonna -. Nessuno poteva abdicare o cedere il proprio ruolo, tranne per gravi motivi di salute o per premorienza. Per me ora rappresenta l'emozione di fare qualcosa che unisce tutta l’Italia - sottolinea -. Il colore della passata, il rosso passione, l’emozione di fare qualcosa con le proprie mani, i ricordi dei gesti del passato ma che sono attuali ancora oggi. Dalle mie parti la passata si fa tutti gli anni e mi piace pensare che io l’ho sempre fatta anche quando ero ancora in grembo alla mia mamma”.

Il pomodoro utilizzato è il Pixel, "perché è dolce e ha la consistenza giusta". Occorre prima lavare i pomodorini, togliere il picciolo e farli cuocere insieme alla cipolla e a qualche foglia di basilico fino a quando evapora l'acqua e la densità è quella voluta. Quindi passare con la macchina, imbottigliare, aggiungere qualche fogliolina di basilico fresco lavato e asciugato per ogni bottiglia e far cuocere coprendo le bottiglie d'acqua per almeno un'oretta. In allegato, scaricabile in formato Pdf, c’è la sua ricetta: buon appetito!

Allegati alla news