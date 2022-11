La Sicilia dei panettoni artigianali

Scicli - Per raccontare il panettone artigianale di Scicli bisogna partire da molto lontano. Originariamente il tipico dolce di natale nasce in Lombardia, poi con il passare degli anni quella che era una tradizione pasticcera milanese si è diffusa in tutta Italia.

È il caso di Davide, il pasticcere di Cannolia che, nel corso degli ultimi anni, si è appassionato e, dopo tanti viaggi e corsi di formazione con i migliori pasticceri d’Italia, è riuscito a trovare una combinazione perfetta fatta di carattere, sofficità e naturalezza che donano al panettone una unicità che non si ritrova in nessun altro.

La Sicilia con i suoi profumi e i suoi colori accentua questa personalità rendendo il Panettone artigianale di Scicli esclusivo nella forma e nel sapore.

Qual è la sua particolarità?

Lo abbiamo chiesto a Davide che ci tiene a precisare: “quello di quest’anno è il migliore panettone di sempre. L’impasto, più ricco di burro, ha un profumo inebriante di vaniglia che si sprigiona sin dal primo taglio. Ogni singola goccia di cioccolato è realizzata a mano partendo da una pregiata massa di cacao, lavorata con un preciso grado zuccherino studiato ad hoc per i vari abbinamenti”.

Tre sono le versioni proposte: Classico al pistacchio, con impasto al cioccolato e Sac à Poche di crema al pistacchio; Classico agli agrumi, con impasto al mandarino e Sac à Poche di marmellata di fichi; Extra Dark, con impasto al cioccolato fondente e Sac à Poche di crema al cioccolato fondente.

È possibile prenotare attraverso il sito cannolia.it, basta selezionare il gusto preferito e scegliere la data di consegna riportandola nelle note. La consegna è gratuita nella provincia di Ragusa. La garanzia soddisfatti o rimborsati è una caratteristica che da sempre contraddistingue Cannolia, la cui bottega di Scicli è aperta tutti i giorni e il weekend a orario continuato fino a tarda notte.