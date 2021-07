La Sicilia tra i 100 posti più belli al mondo secondo Time

Ragusa – La Sicilia, tutta intera, è nella lista dei “The World’s 100 Greatest Places of 2021″ stilata e pubblicata annualmente dalla celebre rivista Time Magazine. A questo link la locandina dedicata all’Isola, intitolata “Storia in riva al mare” . “L'isola più grande d'Italia sta invitando i visitatori a tornare con incentivi sovvenzionati dal governo, tra cui soggiorni gratuiti in hotel e accesso ai musei - sostiene il corrispondente, forse non proprio correttamente informato -. I buoni sono in quantità limitata, venduti tramite agenzie di viaggio autorizzate”.

“Le località balneari - prosegue il reportage - aggiungono ulteriore fascino alle numerose attrazioni che includono templi greci, mosaici bizantini e uno dei vulcani più attivi d'Europa”. La foto di copertina scelta dal giornale è quella del Verdura Resort di Sciacca. Menzione speciale, dall’altra parte dell’Isola, anche per i giardini terrazzati di Villa Igiea - “affacciata sulla baia di Palermo e inaugurata a giugno dopo due anni di ristrutturazione” - e per il San Domenico Palace di Taormina, “situato su una scogliera, sul sito di un convento del 14° secolo”.