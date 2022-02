La Sicilia vista dallo spazio. VIDEO

Il giro del mondo in un minuto e mezzo, passando per la Sicilia. È lo spettacolo offerto da un video realizzato con le immagini riprese dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) e che permettono di effettuare la circumnavigazione dell'intero pianeta in 91 secondi.

Un tempo piuttosto rapido che però non impedisce di godere del fascino della Terra vista dall'alto di notte e grazie alle luci artificiali, e alla mancanza di nubi, dopo circa trenta secondi, appare nitida l'immagine della Sicilia in mezzo al Mar Mediterraneo.

Non è certo la prima volta che dallo spazio arrivano immagini suggestive dell'Isola. Esattamente un anno fa, il 5 febbraio 2021, una immagine dell’Etna fece il giro del mondo, grazie ad una fotografia scattata, ancora una volta dall'Iss, da Soichi Noguchi, astronauta giapponese, il cui scatto, postato su Twitter, fu ripreso anche dal collega siciliano Luca Parmitano: "Fuji-san? No, è il monte Etna", scrisse il giapponese.

E proprio Parmitano, nel corso dei suoi viaggi nello Spazio, è stato autore di fotografie inviate sulla Terra che immortalavano la Sicilia, l'Etna, Catania e tramonti suggestivi sull'Isola.