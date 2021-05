La Sicilia vuol diventare zona bianca

Zona Gialla e, perchè no, anche bianca fra qualche settimana. Da quando? Dal 7 giugno. La Sicilia dopo oltre due mesi di “zona rossa” e arancione da domani passa alla “zona gialla”, ragion per cui scadranno diverse restrizioni.

«Si torna a respirare», se vogliamo prendere a prestito l’aspettativa del presidente della Regione, Nello Musumeci quando venerdì pomeriggio dopo il colloquio con il ministro della Salute, Roberto Speranza ha annunciato ai siciliani il passaggio all’imminente “zona gialla”.

Il passaggio di fascia ridarà ai siciliani la libertà di spostarsi al di fuori del proprio Comune senza giustificarne il motivo. Da domani riapertura di bar e ristoranti a pranzo e a cena, ma potranno farlo solo all'aperto. Si potrà tornare al cinema, al museo o in teatro- E sarà possibile anche prenotare un campo per una partita a calcetto con gli amici. Tirano un sospiro di sollievo le categorie che più hanno sofferto in questi mesi a causa delle restrizioni dovute al coronavirus.

Nel frattempo arrivano buone notizie dai contagi e naturalmente dalla curva epidemiologica, anche se non il caso di cantare vittoria. Il virus ancora circola. Nelle ultime 24 ore nell’Isola si sono registrati 557 i nuovi contagi su 19.981 tamponi processati tra molecolari e test rapidi e il tasso di positività è del 2,8%. Attualmente ci sono 17.513 positivi di cui 833 ricoverati in ospedale, 114 in terapia intensiva, 16.566 in isolamento domiciliare.

Insomma, numeri che segnano il netto appiattimento della curva epidemiologica anche in Sicilia, ma che impongono ancora cautela, soprattutto per raggiungere un altro parametro davvero importante, un’incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti. Una condizione questa che, insieme al rischio basso e se mantenuta per tre settimane consecutive, porta le regioni in zona bianca: significa che dal 7 giugno nell'Isola potrebbe restare in vigore solo due restrizioni: il distanziamento e l’utilizzo della mascherina.