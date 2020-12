La sindaca di Comiso: siamo gialli? forse siano gialli

Comiso - Il 3 dicembre è scaduta l'ordinanza, non rinnovata appunto, del presidente della Regione Nello Musumeci con cui VIttoria, Comiso e Acate venivano dichiarate "zona rossa". I tre comuni, come tutto il resto della Sicilia, dovrebbero diventare da oggi zona gialla.

"Purtroppo, il DPCM “3 dicembre” è stato solo sinteticamente illustrato in Tv ma, al momento in cui si scrive, non ancora pubblicato.

Non ne conosciamo, dunque, i dettagli ed attendiamo l’esito del confronto Stato-Regioni sulla possibilità che queste ultime emanino proprie ordinanze" -scrive la sindaca di Comiso Maria Rita Schembari-.

"È molto probabile che la città, a questo punto, si sveglierà in “zona gialla” (salvo nuove disposizioni).

Ciò significa che, nel rigoroso rispetto delle linee guida, gli esercizi attualmente chiusi - commerciali e di servizi alla persona quali, ad esempio, i centri estetici- potranno riaprire i battenti.

Rimangono chiuse le scuole ( per esigenze di sanificazione) ed il mercatino rionale del venerdì ( a causa dell’impossibilità di approntare per tempo i piani di sicurezza).

Altre novità, ove ve ne saranno, verranno comunicate appena saremo in possesso dei testi ufficiali".